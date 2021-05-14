ضبط كمية كبيرة من باروكات الشعر مهربة من الإمارات مع راكب في المطار

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب تهريب كمية كبيرة من باروكات الشعر الطبيعي، بحوزة راكب قادم من دبي.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف تامر عادل أحمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم كمال مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود اجسام تكرارية معتمة أسفل الملابس بالحقائب.

قام أحمد عاطف عبد الحميد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف أحمد عطا الله عبد التواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود 100 باروكة من الشعر الطبيعي مخبأة أسفل الملابس بالحقائب ومعها 62 عبوة من المستلزمات الخاصة بها.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.