هند عبد الحليم تحتفل بعيد الفطر مع زوجها بإطلالة جريئة على البحر

احتفلت الفنانة هند عبد الحليم بعيد الفطر المبارك بصحبة زوجها من خلال صورة جديدة تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند عبد الحليم بصحبة زوجها كريم قنديل علي شاطئ البحر بإطلالة صيفية جريئة نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

الفنانة الشابة هند عبد الحليم، أعلنت منذ أسبوع، إصابة والدها الكابتن أحمد عبد الحليم، لاعب كرة القدم المعتزل بنادي الزمالك، وزوجة أخيها وابنته بفيروس كورونا.

وكتبت هند عبد الحليم عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”: "بابا ومرات أخويا وبنت أخويا إيجابي كورونا ممكن تدعولهم لو سمحتوا"، داعية لهم بالشفاء "يارب انت الشافي المعافي يارب".

أحدث ظهور للفنانة هند عبد الحليم، ووالدها أحمد عبد الحليم، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، ببرنامج "معكم منى الشاذلي".