البورصة الأردنية ترتفع 0.57% في أسبوع

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية، بنسبة 0.57%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1821.3 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.4 ملاين دينار أردني مقارنة مع 8.2 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 22.3%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 12.8 مليون دينار أردني، مقارنة مع 41.1 مليون دينار للأسبوع السابق.



وبلغت عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 11.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 6747 صفقة.

وعلى صعيد منفصل، سجلت الأسهم اليابانية أكبر خسائرها الأسبوعية في تسعة أشهر، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة في ظل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة ومخاوف التضخم في الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من الارتفاع الطفيف خلال اليوم بدعم نتائج أعمال إيجابية لشركات.



وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 2.32 % إلى 28084.47 نقطة اليوم، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.86 % إلى 1883.42 نقطة.



وعلى أساس أسبوعي، نزل نيكي 4.3 %، مسجلا أكبر خسارة له منذ الأسبوع المنتهي في 31 يوليو 2020.