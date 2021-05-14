قائمة المنتخب البرازيلي للجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم

أعلن تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، قائمة منتخب بلاده لمواجهة منتخبي الإكوادور وباراجواي، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عن قارة أمريكا الجنوبية.

وضمت قائمة البرازيل 24 لاعبًا وهم:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر - إديرسون مواريش - ويفرتون

خط الدفاع: داني ألفيش - دانيلو - أليكس ساندرو - رينان لودي - إيدير ميليتاو - فيرسيمو - ماركينيوس - تياجو سيلفا

خط الوسط: فابينيو - فريد - لوكاس باكيتا - كاسيميرو - دوجلاس لويز - ريبيرو

خط الهجوم: إيفرتون - روبيرتو فيرمينو - جابريال باربوسا - جابريال خيسوس - نيمار - ريتشارلسون - فينسيوس جونيور

ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الإكوادوري في الرابع من شهر يونيو، على أن يواجه نظيره الأوروجواياني يوم 8 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، برصيد 12 نقطة.