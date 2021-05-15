أسهم اليابان تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 9 أشهر

سجلت الأسهم اليابانية أكبر خسائرها الأسبوعية في 9 أشهر، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة في ظل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة ومخاوف التضخم في الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من الارتفاع الطفيف خلال اليوم بدعم نتائج أعمال إيجابية لشركات.

وأغلق المؤشر Nikkei مرتفعا 2.32% إلى 28084.47 نقطة اليوم، في حين زاد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.86% إلى 1883.42 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، نزل مؤشر Nikkei بـ 4.3%، مسجلا أكبر خسارة له منذ الأسبوع المنتهي في 31 يوليو تموز 2020.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب اليوم، إذ يبحث المستثمرون عن صفقات بعد موجة بيع عالمية في هذا القطاع.

وكان الإقبال على المخاطرة محدودا هذا الأسبوع بفعل مخاوف المستثمرين بشأن بطء توزيع لقاحات كوفيد-19 في اليابان وفرض المزيد من القيود على أنشطة الأعمال.