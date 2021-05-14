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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ثاني أيام العيد|سياحيون: شهادة السلامة الصحية سك المصداقية لـ نزلاء الفنادق المصرية

السياحة في مصر
السياحة في مصر

شهادة السلامة الصحية، العلامة الأبرز ودونها لا يمكن لأى فندق العمل، واعتبرها النزلاء سك المصداقية بينها وبين عملائها، لتكون بوابة العبور لرحلة آمنة صحيا فى عيد الفطر المبارك.

مجهودات كثيفة تحرص عليها الفنادق في ثانى أيام العيد، عبر المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتشديد على الالتزام بها ، إضافة الى تكثيف لجان الرقابة على الفنادق من قبل وزارة السياحة و الآثار.

ويتابع "صدى البلد"، بصورة يومية مدى التزام الفنادق بتطبيق المعايير الوقائية والاحترازية ، بالإضافة الى التزام السائحين بتلك الإجراءات ، حتى يكون عيدا آمنا من فيروس كورونا .

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إن إجمالي عدد الفنادق الثابتة الحاصلة على الشهادة المعتمدة منذ منتصف مايو ٢٠٢٠ وحتى الآن ٧٢٦ فندقا ثابتا بـ ٢٤ محافظة على مستوى الجمهورية، كما حصل ٨٦ فندقا عائما على الشهادة منذ استئناف الفنادق العائمة لرحلاتها ، لافتا أن هناك تشديدا على الرقابة والإجراءات الوقائية والاحترازية ، عبر تكثيف لجان التفتيش.

أشارت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، الي أن جميعنا حريصون على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ، فهى أحد أسرار الحفاظ على صناعة السياحة، واستمرار توافد الأفواج الى مقاصدنا ، مؤكدة لا يمكن أن نتهاون في تنفيذها ، خاصة في الفترة الراهنة.

أكدت العدوى لـ"صدى البلد"، أن الفترة الراهنة ، يجري تلقيح جميع العاملين بالقطاع السياحي، ضد فيروس كورونا ، وذلك في إطار عودة الرحلات إلى جزء من طبيعتها، كما كانت قبل توقف حركة السفر العالمية نتيجة لتداعيات كورونا ، مع الالتزالم بنسبة الـ 50% اشغالات كحد أقصي.

لفت عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، إن جميع الفنادق ملتزمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة من وزارة السياحة ، مؤكدا نحرص على حماية السائحين من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى العاملين بالقطاع .

أوضح عبدالهادى فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن الفترة الراهنة تستدعي أن نلتزم جميعا بالإجراءات الوقائية والاحترازية ، سواء سياحيين أو مواطنين، حرصا وحفاظا على السائح والمواطن، حتى نعبر من جائحة كورونا دون خسائر.

ووصف رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، أن شهادة السلامة الصحية ، بمثابة سك المصداقية في التعامل بين الشركات السياحية والفنادق ، وبدونها لن يشعر السائح بالأمان الصحي.

شهادة السلامة الصحية فندق عيد الفطر الفنادق المعايير الوقائية

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