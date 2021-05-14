بهدف عودة المدارس والحياة الطبيعية .. إجراءات ألمانية مرتقبة

كشف الكاتب الصحفي محمد خفاجي، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ألمانيا، ومدي تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وتابع خفاجي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الآن والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز،:" تعداد الإصابات في برلين بدأ في التناقص خلال الفترة الأخيرة أيضا معدل الوفيات بدأ في الانخفاض".

وأردف:" البعض يرجع تراجع معدل إصابات ووفيات فيروس كورونا إلي تلقي العديد من المواطنين للقاح، مضيفا:" يوم الأربعاء الماضي حصل مليون مواطن الماني علي لقاح كورونا وهو رقم قياسي".

وأوضح:" من المتوقع أن تصدر برلين يوم الثلاثاء القبل تخفيف للإجراءات الاحترازية تمهيدا لعودة الحياة لطبيعتها".

وأشار خفاجي إلي أنه من المتوقع عودة الدراسة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي فضلا عن تقليل الكثافة الطلابية في الفصول.



