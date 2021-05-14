الإسماعيلي يهزم أسوان 3-2 فى الدوري المصري

حقق فريق الاسماعيلي فوزا علي أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أسوان، التهديف فى الدقيقة 3 عن طريق أشرف مجدي بعد تمريرة أمامية إلى داخل منطقة الجزاء استلمها أشرف مجدي بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة سكنت أعلى يسار المرمى.

وادرك الاسماعيلي هدف التعادل فى الدقيقة 18 عن طريق حسين السيد بعدما مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة سكنت يمين المرمى.

ونجح الاسماعيلي فى أحراز الهدف الثاني ، فى الدقيقة 65 ، بعد تنفيذ ركلة حرة لصالح فريق الإسماعيلي في منتصف ملعب أسوان نفذها أحمد مدبولي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأ دفاع أسوان في إبعادها فوصلت إلى شكري نجيب فسدد كرة رائعة سكنت الشباك الخالية.

وأضاف الاسماعيلي الهدف الثالث فى الدقيقة 74 بعد تمريرة رائعة من أحمد مدبولي وصلت إلى شكري نجيب يسار منطقة الجزاء فسدد كرة ساقطة من أعلى الحارس سكنت الشباك.

وقلص اسوان الفارق في الوقت القاتل من ركلة جزاء عن طريق عمرو الحلواني .

وفي الدقيقة 5، كاد محمد فوزي حارس مرمى فريق الإسماعيلي أن يكلف فريقه هدف ثان عندما مرر تمرير خاطئة كاد محمد أسامة أن يستغلها ولكن كرته مرت أعلى العارضة.

واحتسبت ركلة حرة لصالح فريق الإسماعيلي من مكان جيد للغاية على حدود منطقة جزاء أسوان جهة اليمين بعد خطأ على أشرف مجدي فى الدقيقة 26.

واستمر الضغط الهجومي من لاعبي فريق الإسماعيلي على دفاعات فريق أسوان قابله تراجع دفاعي تام من لاعبي فريق أسوان واعتماد على الهجمات المرتدة.

وألغي حكم المباراة هدفا لنادي أسوان فى الدقيقة 84 عن طريق أحمد سالم صافي بداعي التسلل



وبهذه النتيجة يقفز الاسماعيلي فى المرتبة الثانية عشر برصيد 26 نقطة ، بينما تجمد اسوان فى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.