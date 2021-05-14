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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ قفطان مغربي.. دنيا عبد العزيز في أحدث جلسة تصوير

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية قفطانا مغربيا باللون الأبيض ومزين بالخط العربي.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.


يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز مشاركتها في مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وعدد من نجوم الفن مثل أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.


 

 

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