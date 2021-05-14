عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون يفلت من التعادل ويفوز 1-0 على البنك الأهلي

صدى البلد

حقق فريق المقاولون العرب، فوزا صعبا على البنك الأهلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي بتروسبورت فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف المقاولون العرب فى الدقيقة 84 عن طريق حمدي زكي بعد تسديدة قوية من علامة الجزاء في منتصف المرمى لتخترق الشباك.

تسديدة من حسن الشامي من مخالفة من خارج يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق البنك الأهلي فى الدقيقة 8 .

تسديدة من محمد حامد من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى المقاولون العرب فى الدقيقة 22 .

وفي الدقيقة 32 ، كرة مقوسة من الطرف الأيمن لصالح البنك الأهلى على رأس فادي فريد سددها بجوار القائم الأيمن.

وأهدر محمد سمير لاعب المقاولون العرب ركلة جزاء بعدما سدد كرة من علامة الجزاء على يمين أحمد السعدني الذي تصدى للكرة لكن قرر الحكم إعادة الكرة فى الدقيقة 81 .

وبهذا الفوز يقفر المقاولون العرب الي المرتبة 14 برصيد 24 نقطة ، بينما تجمد البنك الاهلي فى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة .

المقاولون العرب البنك الاهلي الدوري المصري حمدي زكي محمد سمير

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر لـ قادة العالم: أوقفوا القتل فى فلسطين.. وكفى الصمت والكيل بمكيالين

الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية: تدخلوا فورا لوقف عدوان إسرائيل على غزة

التشكيل المتوقع لـ ليستر سيتي أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تدريبات عسكرية مصرية - أمريكية.. خبراء يكشفون أهميتها وسر اختيار البحر الاحمر

تري بالعين المجردة.. الكواكب الصخرية تزين سماء مصر والوطن العربي الليلة

فوضى ودمار وانسحاب للشرطة.. هل تضطر إسرائيل لإنهاء الحرب رغم أنفها؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

مصر والأردن يطالبان بحماية الفلسطينيين والتحرك الجدي نحو استئناف مسار عملية السلام

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

تعرف على مواعيد صرف رواتب مايو 2021

مصرع عروسين في حادث تصادم بـ الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ