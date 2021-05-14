المقاولون يفلت من التعادل ويفوز 1-0 على البنك الأهلي

حقق فريق المقاولون العرب، فوزا صعبا على البنك الأهلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي بتروسبورت فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف المقاولون العرب فى الدقيقة 84 عن طريق حمدي زكي بعد تسديدة قوية من علامة الجزاء في منتصف المرمى لتخترق الشباك.

تسديدة من حسن الشامي من مخالفة من خارج يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق البنك الأهلي فى الدقيقة 8 .

تسديدة من محمد حامد من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى المقاولون العرب فى الدقيقة 22 .

وفي الدقيقة 32 ، كرة مقوسة من الطرف الأيمن لصالح البنك الأهلى على رأس فادي فريد سددها بجوار القائم الأيمن.

وأهدر محمد سمير لاعب المقاولون العرب ركلة جزاء بعدما سدد كرة من علامة الجزاء على يمين أحمد السعدني الذي تصدى للكرة لكن قرر الحكم إعادة الكرة فى الدقيقة 81 .

وبهذا الفوز يقفر المقاولون العرب الي المرتبة 14 برصيد 24 نقطة ، بينما تجمد البنك الاهلي فى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة .