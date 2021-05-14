تدعيم مستشفيات شمال سيناء بالأجهزة الطبية وأسرة العناية المركزة

قال الدكتور طارق محمد كامل شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وافقت أثناء زيارتها الأخيرة، على إمداد مستشفيات المحافظة بـ15 جهاز مونيتور لزيادة أسرة الرعاية بالمستشفيات، و3 شفاط كهربائي، 2 جهاز نيبوليزر، 3 أجهزة رسم قلب، 2 ترابيزة عمليات، 50 أسطوانة أكسجين، 9 آلاف سرنجة ذاتية التدمير، 1000 كيلو قطن، 800 قسطرة، 400 عدسة لاصقة صلبة، و(5 ماكينات غسيل كلوي، 15 كرسي غسيل كلوي.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة وافقت أيضا علي تجهيز مستشفي الشيخ زويد بـ 10 أسرة بكامل تجهيزاتها، و 3 أجهزة تنفس صناعي و 10 مونيتور و10 سرنجة ضخ محاليل وجهاز تخدير حديث و10 اسره فاولر عاديه للاقسام الداخلية.

وسيتم الدفع بـ 6 أطباء من وزارة الصحة في تخصصات عناية مركزة وتخدير وجراحة عامة وعظام، لتلبية احتياجات أهالي الشيخ زويد.

وأشار إلى أن مستشفى "بئر العبد" المركزي النموذجي، تضم أقسام "الاستقبال ، والطوارئ ، والعيادات الخارجية، والمعامل، والأشعة، والتعقيم المركزي، والعلاج الطبيعي، والكلى الصناعي، والعمليات بسعة 5 غرف عمليات، و7 آسرة إفاقة، والعناية المركزة بسعة 29 سريرا، والحضانات بسعة 8 حضانات، والعناية المركزية للأطفال بسعة 4 أسرة ، والمناظير الجراحية، والنساء والتوليد، والأقسام الداخلية.

