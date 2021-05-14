يستعد نادي ليستر سيتي لمواجهة تشيلسي، غدًا السبت، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والذي سيجمعهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ويسعى ليستر سيتي لتحقيق أول ألقابه في بطولة كأس الاتحاد، أعرق المسابقات الإنجليزية، بعدما احتل الوصافة 4 مرات من قبل، وستكون الفرصة مواتية عندما يقابل تشيلسي، غدًا السبت.

وتأهل ليستر سيتي لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه في دور نصف النهائي على ساوثهمبتون بهدف نظيف، فيما تأهل تشيلسي للمباراة النهائية مقصيًا مانشستر سيتي، بفوزه عليه بهدف نظيف.

التشكيل المتوقع لـ ليستر سيتي أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدخل براندن رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: ويسلي فوفانا - جوني إيفانز - سوينتشو

خط الوسط: تيموثي كاستاني - نديدي - يوري تيليمانس - توماس - جيمس ماديسون

خط الهجوم: كليتشي إيهانتشو - جايمي فاردي

ويغيب عن ليستر سيتي في مباراة الغد أمام تشيلسي في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، كل من مورجان وجاستين وهارفي بارنز.