زحام في شوارع وسط البلد ثاني أيام العيد.. فيديو

شهدت شوارع وسط البلد، زحاما من قبل المحتفلين بثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.



ورصدت عدسة "صدي البلد" حالة الإقبال مساء اليوم الجمعة على شوارع وسط البلد وميدان طلعت حرب وشارع شارع طلعت حرب.



وكانت دار الإفتاء أعلنت أن أمس الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .



وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.