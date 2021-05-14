رفع قيود السفر بين ألمانيا والنمسا خلال أيام

أكدت وزيرة السياحة في النمسا، إليزابيث كوستنيجر، أن حركة السفر مع ألمانيا ستشهد تسهيلات واسعة خلال أيام برفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، ودعم السياحة بين البلدين في موسم الصيف.

وقالت الوزيرة، في تصريحات اليوم الجمعة، إن الاشخاص الذين تلقوا اللقاحات أو تعافوا من فيروس كورونا أو أجروا الاختبار ليسوا بحاجة للالتزام بالحجر الصحي ويسهُل انتقالهم بحرية كاملة بين البلدين.

وأضافت أن صناعة الفنادق والسياحة المحلية تشعر بالارتياح لأن المصطافين الألمان يستعدون للعودة للنمسا، مشيرة إلى أن ثلث حجوزات الفنادق الالمانية تأتي من داخل ألمانيا.

من جانبها، رحبت جمعية الفنادق النمساوية، اليوم، بإعادة فتح القطاع الفندقي يوم 19 مايو الجاري، مشيرة الى أهمية تخفيف كافة قيود الدخول إلى البلاد.

يشار إلى أن إيطاليا أيضًا رفعت اليوم القيود على دخول السائحين الأوروبيين إلى المنتجعات الإيطالية بعد تلقي اللقاحات أو إجراء الاختبارات المطلوبة، حيث تراهن على موسم سياحي قوي في شهور الصيف الجاري.