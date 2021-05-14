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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قادم من دبي

ضبط خصلات شعر طبيعي مع راكب في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، وللمرة الثانية في وقت متزامن، محاولة راكب تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي وكمية من المستلزمات الخاصة بها، بحوزة راكب قادم من دبي.

قال مصدر جمركي بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف وليد أحمد صبري رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم كمال مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود اجسام تكرارية معتمة داخل أكياس.

كلف أحمد عاطف عبد الحميد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 محمد جمال فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، أسفر عن وجود كمية من خصلات الشعر الطبيعي داخل أكياس بلغت وزن 38 كيلو جرام وايضا عدد 158 عبوة مستلزمات خاصة بها .

أمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

 

خصلات الشعر الطبيعي مطار القاهرة ضرائب جمركية اخبار مطار القاهرة

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