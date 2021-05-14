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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار النجوم

رحيل الشيخ صالحين .. وفاة محمد ريحان بـ كورونا بعد شفائه من جلطة بالمخ.. وهذه أبرز أعماله .. ورسائل نعي الفنانين له

محمد ريحان
محمد ريحان

حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد إعلان خبر وفاة الفنان القدير محمد ريحان، صباح اليوم الجمعة 14 مايو -ثاني أيام عيد الفطر المبارك- تاركًا رصيدا فنيا حافلا بالأدوار التي لا تُنسى، بعد فترة معاناة مع فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

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بعد وفاته بـ كورونا.. تفاصيل جنازة الفنان محمد ريحان

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الشيخ صالحين بمسلسل موسى.. وفاة الفنان محمد ريحان بعد صراع مع كورونا

تفاصيل وفاة محمد ريحان

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة 14 مايو، الفنان القدير محمد ريحان، بمستشفى الزقازيق الجامعى، بعد فترة من معاناته مع فيروس كورونا والفشل الكلوى.

 

جنازة الفنان محمد ريحان

استقرت اسرة الفنان القدير الراحل محمد ريحان، على تشييع جنازته عقب صلاة المغرب، اليوم الجمعة 14 مايو، إلى مقابر الأسرة في قسم الاشارة بمدينة الزقازيق، وذلك بعد تجهيز الجثمان وفقًا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 

 

النجوم ينعون محمد ريحان

حرص عدد كبير من النجوم، علي نعي الفنان محمد ريحان، بعد رحيله صباح اليوم الجمعة 14 مايو،  بمستشفى الزقازيق الجامعى، بعد فترة من معاناته مع فيروس كورونا والفشل الكلوى، ومن بينهم:

  • هبة مجدي: نشرت هبة، صورة للفنان الراحل من كواليس مسلسل موسي وكتبت قائلة: «البقاء و الدوام لله أستاذ محمد ريحان ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته يارب».
  • منذر رياحنة: نشر منذر، صورة للفنان الراحل وكتب قائلاً: «البقاء لله الأستاذ محمد ريحان في ذمه الله .. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب».
  • صلاح عبد الله: ونشر صلاح صورة للفنان الراحل وكتب قائلاً: «لم ألتقِ بالريحان في العمل والحياة ولكني كنت من جمهوره وعشاقه وكم تمنيت أن ألتقيه من حكاوي الزملاء عن عبقريته خُلقا"وفنا"…أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الكبير القدير».
  • صبري فواز: نشر فواز صورة للفنان الراحل وكتب قائلاً: «الشيخ/صالحين .. فى رحاب الله مع السلامة يا أستاذ / محمد ريحان و لا إله إلا الله».

 

آخر أعمال محمد ريحان

وكانت آخر أعمال الراحل محمد ريحان، مشاركته بدور الشيخ صالحين، في مسلسل موسى، للفنان محمد رمضان الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

 

إصابة محمد ريحان بجلطة 

وأصيب الفنان الراحل محمد ريحان، بجلطة في المخ خلال عام 2019، وكشفت الفنانة نهال عنبر -عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية- عن تطورات الحالة الصحية له (وقتها) بعد دخوله أحد المستشفيات خلال الأيام الماضية ، واحتجازه بغرفة العناية المركزة .

وقالت نهال عنبر فى تصريحات لـ صدى البلد (آنذاك) إن محمد ريحان بحالة جيدة، وقد سمح له الأطباء بـ مغادرة المستشفى.

 

من هو محمد ريحان 

الفنان محمد ريحان مواليد 1940، شارك في عدد كبير من الأعمال بالسينما والتليفزيون، أبرزها "أبو جبل"و"سوق العصر" و" المصراوية " .
 

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