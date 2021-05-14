عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السيارات الكهربائية

أمريكا تستعين بالصين لتصنيع جيل جديد من السيارات الكهربائية

امريكا تستعين بالصين
امريكا تستعين بالصين لتصنيع جيل جديد من السيارات الكهربائية

نعلم جميعا أن السيارات الكهربائية تحافظ علي البيئة وتستعين الآن بعض الشركات بأخري أكثر منها خبرة في هذا المجال، كما نعلم أن الصين هي الدولة الصناعية الأولي في العالم في إنتاج السيارات الكهربائية وأبرز هذه الشركات شركة جيلي الصينية التي انطلقت بسرعة الصاروخ في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وتسعي حاليا شركات السيارات الأمريكية لتحقيق نفس المبيعات في الصين.


وعلي صعيد آخر، تعتبر شركة فاراداي فيوتشر الأمريكية لصناعة السيارات شركة صاعدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وأعلنت مؤخرًا عن استعدادها لطرح أسهمها في بورصة NASDAQ الأمريكية، وكشفت أيضا عن دخولها في شراكة جديدة مع جيلي الصينية وشركة فوكسكون المصنعة للآيفون للتعاون في مجالات مختلفة أبرزها تصنيع السيارات الكهربائية.

 

الاتفاقية الجديدة بين شركتي فاراداي فيوتشر الأمريكية وجيلي الصينية ستجعل قيمة فيوتشر الامريكية في البورصة تقفز إلي 3.4 مليار دولار، وتنوي العلامة توظيف الاستثمارات لإكمال تطوير FF 91 وصنع موديل ثاني أصغر وأرخص باسم FF 81 وطرحه في 2023 لتحقق مبيعات لغزو عالم السيارات الكهربائية، على حد قول فاراداي.


وستقوم شركة جيلي الصينية بصناعة سيارات فاراداي فيوتشر الكهربائية في مصانعها الصينية، ويذكر أن فاراداي ستبدأ مبيعات أول موديل لها باسم FF 91 خلال عام تقريبًا أي بحلول عام 2022.


وأعلنت شركة جيلي الصينية رسميا، عن توقيع اتفاقية لمشاركة التقنيات والدعم الهندسي مع فاراداي فيوتشر، وفي المقابل ستحصل جيلي على حصة من أسهم فاراداي بعد طرحها.

سيارات كهربائية سيارات شركات امريكية شركات صينية

موضوعات متعلقة

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

ترشيحاتنا

أمريكا تستعين بالصين لتصنيع جيل جديد من السيارات الكهربائية

أسعار الذهب بختام تعاملات ثاني أيام عيد الفطر

تعرف على سعر ومواصفات تحفة فيفو الجديدة 2021 Vivo Y12s

تطور خطير.. إسرائيل تتعرض لقصف صاروخي من سوريا

المصري يهزم غزل المحلة 2-1 ويقفز للمركز الثالث

تهنئة بعيد الفطر.. بايدن: من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش بسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

كواليس حفل ماجدة الرومي بـ قصر القبة وماذا قالت لـ الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ