أمريكا تستعين بالصين لتصنيع جيل جديد من السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

نعلم جميعا أن السيارات الكهربائية تحافظ علي البيئة وتستعين الآن بعض الشركات بأخري أكثر منها خبرة في هذا المجال، كما نعلم أن الصين هي الدولة الصناعية الأولي في العالم في إنتاج السيارات الكهربائية وأبرز هذه الشركات شركة جيلي الصينية التي انطلقت بسرعة الصاروخ في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وتسعي حاليا شركات السيارات الأمريكية لتحقيق نفس المبيعات في الصين.



وعلي صعيد آخر، تعتبر شركة فاراداي فيوتشر الأمريكية لصناعة السيارات شركة صاعدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وأعلنت مؤخرًا عن استعدادها لطرح أسهمها في بورصة NASDAQ الأمريكية، وكشفت أيضا عن دخولها في شراكة جديدة مع جيلي الصينية وشركة فوكسكون المصنعة للآيفون للتعاون في مجالات مختلفة أبرزها تصنيع السيارات الكهربائية.

الاتفاقية الجديدة بين شركتي فاراداي فيوتشر الأمريكية وجيلي الصينية ستجعل قيمة فيوتشر الامريكية في البورصة تقفز إلي 3.4 مليار دولار، وتنوي العلامة توظيف الاستثمارات لإكمال تطوير FF 91 وصنع موديل ثاني أصغر وأرخص باسم FF 81 وطرحه في 2023 لتحقق مبيعات لغزو عالم السيارات الكهربائية، على حد قول فاراداي.



وستقوم شركة جيلي الصينية بصناعة سيارات فاراداي فيوتشر الكهربائية في مصانعها الصينية، ويذكر أن فاراداي ستبدأ مبيعات أول موديل لها باسم FF 91 خلال عام تقريبًا أي بحلول عام 2022.



وأعلنت شركة جيلي الصينية رسميا، عن توقيع اتفاقية لمشاركة التقنيات والدعم الهندسي مع فاراداي فيوتشر، وفي المقابل ستحصل جيلي على حصة من أسهم فاراداي بعد طرحها.