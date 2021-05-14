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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عز الدين تهنئ جمهورها بـ عيد الفطر

مي عز الدين
مي عز الدين

هنأت الفنانة مي عز الدين متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعيد الفطر المبارك. 
 

ونشرت مي عز الدين صورة لها وعلقت قائلة: "عيد سعيد علي الجميع يارب ❤🥰".


وأعلنت دار الإفتاء أن الخميس 13 مايو 2021، هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .


 وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.

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