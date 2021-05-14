مي عز الدين تهنئ جمهورها بـ عيد الفطر

هنأت الفنانة مي عز الدين متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعيد الفطر المبارك.



ونشرت مي عز الدين صورة لها وعلقت قائلة: "عيد سعيد علي الجميع يارب ❤🥰".



وأعلنت دار الإفتاء أن الخميس 13 مايو 2021، هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .



وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.