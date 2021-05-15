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رئيس التحرير
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رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية.. يعدد خطورة الحطام الفضائي ويكشف عن المشروعات التي يقوم بها المعهد في الرصد الفضائي

الدكتور جاد القاضى
الدكتور جاد القاضى

الدكتور جاد القاضى 

 

مصر  تمتلك محطة لرصد الحطام الفضائى  من ضمن 70 محطة  بالعالم اجمع

 

الحطام الفضائى يعوق صناعة الفضاء

 

تعاون مشترك بين مصر والصين فى مجال الفضاء 

 

 

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مصر تمتلك محطة لرصد الحطام الفضائي، منذ ديسمبر 2020 وهى موجودة فى حرم مرصد القطامية، وتعد واحدة ضمن 70 محطة فقط لرصد الحطام الفضائي على مستوى العالم.

 

وأضاف جاد القاضي لـ صدي البلد، أن مصر بدأت منذ 1957 فى مجال رصد الأقمار الصناعية، بعد أن تم إطلاق أول مركبة فضائية على يد الاتحاد السوفيتي فى نفس العام، موضحا أن مصر لم تقف عند هذا الحد بل تطورت القدرات والامكانيات حتى أصبح لدينا أول محطة لرصد الأقمار الصناعية بأشعة الليزر فى الشرق الأوسط، وذلك في عام 1981.

ولفت القاضي إلى أنه جار العمل على إنشاء محطة فى حلوان، بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلة فى الإدارة المركزية الفضائية فى الصين والتى تمثل وكالة الفضاء الصينية، وجارى إنشاء عدد من المحطات قد يكون أقربهم فى أبو سنبل بالإضافة التى التخطيط لمحطة أخرى فى منطقة الصحراء الشرقية، وبهذا يكون لدينا شبكة داخلية لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

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وأشار جاد القاضى إلى أهمية مثل تلك المحطات حتى نكون مستعدين لاى أحداث قضائية قد تحدث مثل وعلى غرار حادثة صاروخ الفضائي الصيني Long March 5B والذى أطلقته الصين وفقدت السيطرة عليه بعد الإطلاق.


أوضح الدكتور جاد القاضى، خطورة الحطام الفضائى المنتشر فى الفضاء الخارجي وأن العالم يحاول رصد أماكن الحطام الفضائى ويتبعها لتجنب أى عقابات من الوارد حدوثها .

 

وصرح الدكتور "جاد" فى تصريحات خاصة لصدي البلد أن الحطام الفضائي قد ينتج من خلال عدم التحكم فى بعض الصاوريخ الفضائية التى قد تطلقها محطات الفضاء، وأن هذا الحطام الفضائى يشكل عائق أمام صناعة الفضاء.

 

وأضاف الدكتور جاد أنه ليس امام العالم سوي متابعة الحطام الفضائى العديد من الأسباب منها معرفة إذا امكن سقوط أحد الحطام على كوكب الارض على غرار حادثة الصاروخ الصيني Long March 5B، بالإضافة الى ضرورة مراقبة البرامج الفضائية والأقمار الصناعية التى تعمل الآن وتتبعها ومعرفة أذا اقترب منها إحدى الحطام الفضائى فيتم عمل مناورة لتفادي التصادم بينهم .

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وأشار الى أن فى حالة تصادم مركبة فضائية او قمر صناعي يحوم فى الفضاء بإحدي الحطام الفضائى فإن هذا يؤدى الى حدوث خسائر كبيرة مادية واقتصادية فادحة تصل الى ملايين الدولارات ولذلك تقوم الدول بمراقبة دائمه الحطام الفضائى وفى حالة أقتراب تصادم بين إحدى المركبات الفضائية تقوم بعمل مناورة من الجهات التى  تودير تلك الأقمار والمركبات لتفادي التصادم .
 

الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية محطة لرصد الحطام الحطام الفضائي تعاون مشترك بين مصر والصين مجال الفضاء

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