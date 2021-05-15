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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

10 خطوات لإضافة المواليد في التموين | تفاصيل كاملة

إضافة المواليد
إضافة المواليد

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وحددت وزارة التموين الفئات الأولى بالرعاية، وهم من لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا ومع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في  إضافة المواليد الجديدة  أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه أو المعاشات حتى 1500 جنيه.

ويستعرض موقع صدى البلد، خطوات إضافة المواليد عن طريق بوابة مصر الرقمية خطوة بخطوة كالتالي:

 

خطواط إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية:


أولا- الدخول على بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا)
1- الضغط على خيار سجل حسابا جديدا

2- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية

3- كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية (أسفل صورة البطاقة)

4- كتابة اسم الوالدة (الإسم الأول)

5- الضغط على خدمات التموين

6- الضغط على خيار إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين تموينيا

7- الضغط على خيار ابدأ الخدمة

8- كتابة إسم الابن أو الابنة المراد إضافته رباعيا

9- إدخال الرقم القومي الخاص بالإبن أو الإبنة

10- اختيار صلة القرابة (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء) ثم الضغط على خيار (إضافة)

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كانت وزارة التموين أتاحت في وقت سابق استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، و تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

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