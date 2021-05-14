أماكن السهر فى المحافظات بلا رواد تنفيذا لقرارات "الوزراء".. والمحافظون يتصدون بحزم لمخالفي إجراءات الوقاية من كورونا

استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والمقابر والأماكن الترفيهية بأسوان ثاني أيام عيد الفطر

لمواجهة كورونا.. شواطئ بلطيم بلا مواطنين في ثاني أيام العيد

شلالات وادي الريان خالية من الزوار في ثاني أيام العيد.. فيديو

فض تجمعات مخالفة لقرارات الحكومة بـ ملاهٍ بـ ديرب نجم في الشرقية

تشهد محافظات الجمهورية نشاطا كبيرا من المحافظين والأجهزة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بغلق الحدائق العامة ومنع التجمعات وتنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والتصدى بحزم للمخالفين لهذه القرارات.

ففى أسوان تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن تنفيذ قرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والملاهي والمقابر والأماكن الترفيهية مع وقف الرحلات النيلية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة للفيروس.

وشدد اللواء أشرف عطية على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لتنفيذ محاضر و قرارات الغلق بواسطة لجان التفتيش التي أمر المحافظ بتشكيله لمواجهة أي مخالفات أوخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمواعيد الغلق المقررة حيث تم خلال أيام عيد الفطر المبارك غلق 39 منشأة ما بين مقاهٍ وكافيتريات ومحلات ، علاوة على توقيع الغرامة الفورية والمحاضر لـ 247 مخالفة لعدم إرتداء الكمامات .

وأكد أشرف عطية على إستمرار أعمال التطهير والتعقيم، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والمناطق السكنية لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين .

وناشد محافظ أسوان المواطنين بتجنب إقامة الأفراح وسرادقات العزاء خلال فترة العيد مع عدم الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات والمقابر والجزر النيلية والأماكن الترفيهية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

فيما أشار محافظ أسوان، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء أشرف عطية على هامش أدائه صلاة عيد الفطر أمس، إنه أعطى توجيهاته المشددة لكافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم وذلك من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة لمنع وحظر أى تجمعات سواءً فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة ، كما أنه سيتم تلقى أي بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة .

وأوضح أشرف عطية بأنه يتوازى مع ذلك التشديد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي والمولات والكافيتريات والكافيهات العامة، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ، مع تعليق الرحلات النيلية ، وكذا الحد من ظاهرة زيارة المقابر خلال فترة عيد الفطر المبارك بحيث يتم تعميم ذلك على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان لمنع أى اختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.

وفى مطروح تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام كورنيش المدينة والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وإغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وتابع محافظ مطروح التزام المواطنين وزوار المحافظة بتلك الإجراءات، وموجها الشكر لجهود رجال مديرية أمن مطروح بقيادة اللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وتعاونهم مع مجالس المدن بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة خلال أيام عيد الفطر حرصا على سلامة وصحة المواطنين، داعيا المولي -عز وجل- أن يديم على مصرنا الغالية الفرحة والبهجة وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.

محافظة مطروح أعلنت استعداداتها لعيد الفطر حيث أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وفى كفر الشيخ تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع اللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، والعميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، وجمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه, تنفيذ قرار الغلق الكامل ووقف الرحلات النيلية لشواطئ نهر النيل بدسوق وفوه، ومطوبس، إضافة لغلق شواطئ مصيف بلطيم، خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، لليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة للفيروس.

وشدد العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم والعاملين بمجلس المدينة بالتنسيق مع جهاز الشرطة بنقطة الشرطة بمدينة مصيف بلطيم، على غلق شواطئ المصيف، وعدم السماح بالدخول إلا للمقيمين فقط، شريطة التزامهم أماكن إقامتهم، وعدم التواجد على شواطئ المصيف، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك ومنعا لانتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة جميع المواطنين بنطاق المحافظات من خلال غلق جميع الشواطئ والمتابعة المستمرة من غرفة عمليات المحافظة في هذا الشأن.

كما أكدت المهندسة، عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق على الإجراءات الأمنية المشددة وغلق كورنيش، وخلوها من المعيدين، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها شددت على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمتابعة الإجراءات الاحترازية من خلال غرف العمليات المشكلة من نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والأحياء والأجهزة المعاونة على مدار الساعة ورصد أي مخالفات ومتابعة سير المرافق ومنع الرحلات النيلية، وذلك منعاً للاختلاط والتزاحم، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما تابع جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، غلق شاطئ نهر النيل بمطوبس، ومنع الرحلات النيلية، وذلك منعاً للاختلاط والتزاحم، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، وغلق شواطئ نهر النيل، منع الرحلات النيلية، وذلك منعاً للاختلاط والتزاحم، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

أما فى الفيوم فلليوم الثانى على التوالي، تخلو شلالات وادى الريان بمحافظة الفيوم من الزوار والمترددين عليه، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر زيارة الحدائق والشواطئ والمتنزهات فى أيام عيد الفطر المبارك، حرصا على صحة الزائرين والاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

شوهدت منطقة وادى الريان، خالية من الزائرين والزوار، تلك المنطقة التي تعد من أفضل مناطق الجذب السياحى في مصر.

وفى الشرقية اكد المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم انه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التجمعات وحظر إقامة سرادقات الأفراح والعزاء للحد من انتشار فيروس كورونا تم فض بعض التجمعات من المواطنين بمدخل ديرب نجم – الزقازيق يقومون بالاحتفال بالعيد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أنه جاء ذلك بحضور ومشاركة إبراهيم عبد الوهاب رئيس قسم الاشغالات برئاسة المركز وفريق العمل المرافق له.

وأشار "صدقي" الي انه تم فض التجمعات وتفرقة المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحب الملاهي والتنبيه بعدم تشغيل الملاهي منعا للتزاحم والتجمعات مرة أخرى.