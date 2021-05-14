نشرة المرأة والصحة.. مخاطر تناول السناكس على الصحة.. ماسك فعال لتكثيف الشعر في وقت قصير

كل ما يخص مجالي المرأة والصحة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض أبرزها..

نشرة المرأة والصحة

تهدد حياتك.. تعرف على مخاطر تناول السناكس على الصحة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الحلويات المختلفة والمقرمشات والسناكس اللذيذة في العيد للاحتفال في المنزل بأجواء عائلية مميزة، ولكن كثرة تناول المقرمشات يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية، وأهمها التهاب جهاز المناعة، يعد الالتهاب المستمر بعد الأكل مشكلة لأنه يلحق أضرارًا جانبية متكررة بجسمنا مما يضر بشدة بصحتنا بمرور الوقت.

للسيدات فوق الأربعين.. احرصي على تناول هذه الفيتامينات



فوق سن الأربعين، تحتاج المرأة إلى استهلاك القليل من فيتامين إضافي عن المعتاد، لأنه في هذا العمر، تدخل المرأة ببطء في سن اليأس، وتشير الدراسات إلى أن معظم النساء يميلون إلى التغاضي عن صحتهن، مثل تخطي وجبات الطعام، وعدم تناول التغذية السليمة وما إلى ذلك.

حل سحري لـ تكثيف الشعر بسرعة فائقة



يبحث البعض منا عن طرق تكثيف الشعر بسرعة فائقة، ويمكن تحقيق ذلك عبر استخدام ماسك البيض؛ حيث انه من فوائد البيض للشعر بشكل أساسي نتيجة احتوائه على البروتين المهم والمفيد للشعر.

أسباب انتفاخ البطن الدائم وتراكم الغازات



من أبرز أسباب انتفاخ البطن الدائم، تراكم الغازات مثل الميثان، والنيتروجين، وثاني أكسيد الكربون في الأمعاء، وعادةً تنتج الأمعاء ما بين 500 و 2000 مل من الغاز يوميًا، الذي يتم تمريره من فتحة الشرج على فترات منتظمة.