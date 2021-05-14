عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما يخص مجالي المرأة والصحة

نشرة المرأة والصحة.. مخاطر تناول السناكس على الصحة.. ماسك فعال لتكثيف الشعر في وقت قصير

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض أبرزها..

 

نشرة المرأة والصحة

 

تهدد حياتك.. تعرف على مخاطر تناول السناكس على الصحة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الحلويات المختلفة والمقرمشات والسناكس اللذيذة في العيد للاحتفال في المنزل بأجواء عائلية مميزة، ولكن كثرة تناول المقرمشات يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية، وأهمها التهاب جهاز المناعة، يعد الالتهاب المستمر بعد الأكل مشكلة لأنه يلحق أضرارًا جانبية متكررة بجسمنا مما يضر بشدة بصحتنا بمرور الوقت. 

للسيدات فوق الأربعين.. احرصي على تناول هذه الفيتامينات
 

فوق سن الأربعين، تحتاج المرأة إلى استهلاك القليل من فيتامين إضافي عن المعتاد، لأنه في هذا العمر، تدخل المرأة ببطء في سن اليأس، وتشير الدراسات إلى أن معظم النساء يميلون إلى التغاضي عن صحتهن، مثل تخطي وجبات الطعام، وعدم تناول التغذية السليمة وما إلى ذلك.

 

حل سحري لـ تكثيف الشعر بسرعة فائقة
 

يبحث البعض منا عن طرق تكثيف الشعر بسرعة فائقة، ويمكن تحقيق ذلك عبر استخدام ماسك البيض؛ حيث انه من فوائد البيض للشعر بشكل أساسي نتيجة احتوائه على البروتين المهم والمفيد للشعر.

 

أسباب انتفاخ البطن الدائم وتراكم الغازات
 

من أبرز أسباب انتفاخ البطن الدائم، تراكم الغازات مثل الميثان، والنيتروجين، وثاني أكسيد الكربون في الأمعاء، وعادةً تنتج الأمعاء ما بين 500 و 2000 مل من الغاز يوميًا، الذي يتم تمريره من فتحة الشرج على فترات منتظمة.

نشرة المرأة والصحة مخاطر تناول السناكس الفيتامينات تكثيف الشعر انتفاخ البطن علاج الغازات

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. احذروا.. تناول هذه الأدوية قبل تلقي لقاح فيروس كورونا.. المادة المسببة لـ تجلط الدم بعد تلقي لقاح كورونا

أسباب حدوث طفرات لـ فيروس كورونا في الهند.. فيديو

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية عن حل كان سيمنع تفشي كورونا

تجعله كـ الحديد.. أفضل الأطعمة لنمو الشعر

ترشيحاتنا

أمريكا تستعين بالصين لتصنيع جيل جديد من السيارات الكهربائية

أسعار الذهب بختام تعاملات ثاني أيام عيد الفطر

تعرف على سعر ومواصفات تحفة فيفو الجديدة 2021 Vivo Y12s

تطور خطير.. إسرائيل تتعرض لقصف صاروخي من سوريا

المصري يهزم غزل المحلة 2-1 ويقفز للمركز الثالث

تهنئة بعيد الفطر.. بايدن: من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش بسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

كواليس حفل ماجدة الرومي بـ قصر القبة وماذا قالت لـ الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ