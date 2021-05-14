عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

lexus lx 2021

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

لكزس lexus lx 2021
لكزس lexus lx 2021

تعتبر شركة لكزس عملاق صناعة السيارات اليابانية التابعة لتويوتا، من أبرز شركات السيارات الفارهة وطرحت مؤخرا السيارة  لكزس lexus lx 2021 في السعودية وهي تنتمي لفئة السيارات SUV كبيرة الحجم وهي إحدى أكثر سيارات لكزس مبيعًا حول العالم.
 


والسيارة لكزس lexus lx 2021 معززة بنظام شحن لاسلكي للجوال ووحدة تحكم منصف للكرسي الخلفي مع التحكم بالتكييف ومكيف هواء اوتوماتيك متعدد المناطق بتحكم منفصل ومفتاح كارت وكراسي سخانات ومقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائيا ونظام تشغيل المحرك عن بعد.
 



وتستمد لكزس lexus lx 2021 قوتها من محرك V8 سعة 5700 سي سي بقوة 362 حصان وعزم 530 نيوتن.متر بتقنية توقيت الصمام المتغير مع التحكم الذكي المزدوج لتحسين معدل كفاءة استهلاك الوقود، مع خزان وقود مزدوج سعة 138 لتر .



والسيارة لكزس lexus lx 2021 بها شاشة نظام معلوماتي ترفيهي 12.3 بوصه وشاشات 11.6 انش للمقاعد الخلفية ونظام الصوت مارك ليفينسون راديو AM و FM ومشغل DVD و MP3/WMA مع مدخل USB ونظام تشغيل المحرك عن بعد وحصلت  لكزس lexus lx 2021 على تقييمات ممتازة لمقاعدها الفاخرة وتسع خمسة أو سبعة أفراد و بها سماعات لاسلكية، كما تأتي لكزس LX بصندوق تبريد للحفاظ على برودة المشروبات.


والسيارة لكزس lexus lx 2021 بها مثبت سرعة نشط مع كشف النقطة العمياء ومنع التصادم الأمامي وكشف المشاة وتنبيه مغادرة المسار وحساسات أمامية وخلفية و4 كاميرات وايرباج أمامي وجانبي وستائر ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي لعدم تشتيت انتباه السائق.

سيارات تويوتا سيارات لكزس سيارات فارهة

موضوعات متعلقة

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

هواوي تسعى للاستحواذ على شركة سيارات صينية

ترشيحاتنا

ريال مدريد يكشف حقيقة رحيل زيدان عن تدريب الفريق

علامات قبول الطاعة والعمل والصدقة.. الأزهر يكشف عنها

ابنة بيل جيتس تعلن مفاجأة عن قُرب زواجها من المصري نائل نصار|شاهد

هليكوبتر تابعة لجيش الاحتلال تهاجم نقاط برية وبحرية تابعة لـ حركة حماس

مصطفى قمر:أقمت حفلا في عهد ياسر عرفات لاسترداد غزة حضره آلاف الفلسطينيين

ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 126

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

بعد أزمة"نسل الأغراب".. محمد سامي يعود للعمل مع محمد رمضان العام المقبل.. شاهد

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ