تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

lexus lx 2021

تعتبر شركة لكزس عملاق صناعة السيارات اليابانية التابعة لتويوتا، من أبرز شركات السيارات الفارهة وطرحت مؤخرا السيارة لكزس lexus lx 2021 في السعودية وهي تنتمي لفئة السيارات SUV كبيرة الحجم وهي إحدى أكثر سيارات لكزس مبيعًا حول العالم.





والسيارة لكزس lexus lx 2021 معززة بنظام شحن لاسلكي للجوال ووحدة تحكم منصف للكرسي الخلفي مع التحكم بالتكييف ومكيف هواء اوتوماتيك متعدد المناطق بتحكم منفصل ومفتاح كارت وكراسي سخانات ومقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائيا ونظام تشغيل المحرك عن بعد.







وتستمد لكزس lexus lx 2021 قوتها من محرك V8 سعة 5700 سي سي بقوة 362 حصان وعزم 530 نيوتن.متر بتقنية توقيت الصمام المتغير مع التحكم الذكي المزدوج لتحسين معدل كفاءة استهلاك الوقود، مع خزان وقود مزدوج سعة 138 لتر .





والسيارة لكزس lexus lx 2021 بها شاشة نظام معلوماتي ترفيهي 12.3 بوصه وشاشات 11.6 انش للمقاعد الخلفية ونظام الصوت مارك ليفينسون راديو AM و FM ومشغل DVD و MP3/WMA مع مدخل USB ونظام تشغيل المحرك عن بعد وحصلت لكزس lexus lx 2021 على تقييمات ممتازة لمقاعدها الفاخرة وتسع خمسة أو سبعة أفراد و بها سماعات لاسلكية، كما تأتي لكزس LX بصندوق تبريد للحفاظ على برودة المشروبات.



والسيارة لكزس lexus lx 2021 بها مثبت سرعة نشط مع كشف النقطة العمياء ومنع التصادم الأمامي وكشف المشاة وتنبيه مغادرة المسار وحساسات أمامية وخلفية و4 كاميرات وايرباج أمامي وجانبي وستائر ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي لعدم تشتيت انتباه السائق.