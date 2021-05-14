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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.. صور

صدى البلد

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد «الأهلي we السلام» في ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

شهد مران الأهلي الختامي، الذي أقيم على ملعب «الأهلي we السلام»، التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية، استعدادًا لمواجهة صن داونز غدًا، وذلك بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الغد أمام بطل جنوب إفريقيا.

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الأهلي وصن داونز أخبار دوري أبطال إفريقيا

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