في هذا اليوم| الأرصاد تحذر: ارتفاع مؤقت لدرجات الحرارة والعظمى تصل لـ41

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بعد غد الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الغربية، بينما يبقى لطيفا ليلا على السواحل الغربية ومعتدلا على باقي أنحاء البلاد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة، يوم الأحد، سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، بعد غد الأحد، على القاهرة الكبرى 39 للعظمى والصغرى 20، السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.

وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، مجددًا يوم الاثنين المقبل، حيث تسجل انخفاضا بنحو 7 درجات على شمال البلاد والوجه البحري، ويعود الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يبقى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس ثالث أيام العيد، غداً السبت، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون حالة طقس ثالث أيام العيد الفطر، ليلا، معتدلا على كافة الأنحاء، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، يصاحبه نشاط مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21، السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 21، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26.