600 غارة إسرائيلية تدمر 3 مجمعات سكنية في قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، إن المدفعية قصفت شمال غزة فجر الجمعة في محاولة لتدمير شبكة واسعة من الأنفاق داخل القطاع ما جعل الخطوط الأمامية أقرب إلى المناطق المدنية الكثيفة ويمهد الطريق لغزو بري كثيف.

وحشدت إسرائيل، قواتها على طول الحدود واستدعت تسعة آلاف جندي احتياطي بعد أيام من القتال مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة.

وأطلق نشطاء فلسطينيون، نحو 1800 صاروخ وشن الجيش أكثر من 600 غارة جوية وأسقط ما لا يقل عن ثلاث مجمعات سكنية.

وجاء تصعيد القتال في الوقت الذي اندلعت فيه أعمال عنف طائفية في إسرائيل لليلة رابعة ، مع اشتباكات بين حشود من اليهود والعرب في بلدة اللد، ووقع القتال على الرغم من الوجود المعزز للشرطة بأمر من زعماء البلاد.

وأضاءت حشود من ألسنة اللهب الحمراء السماء بينما كانت الانفجارات التي تصم الآذان من ضواحي مدينة غزة تزعج الناس.

وقال سكان، ان رأفت التناني وزوجته الحامل وأربعة أطفال قتلوا شمال قطاع غزة بعد أن قامت طائرة حربية إسرائيلية بتحويل المبنى إلى أنقاض.

وقال سعد الله تناني، إن الأسرة 'شُطبت من سجل السكان' دون سابق إنذار. كانت مجزرة. مشاعري لا توصف.

واضاف المتحدث العسكري المقدم جوناثان كونريكوس إن الدبابات المتمركزة بالقرب من الحدود أطلقت 50 طلقة كانت جزءًا من عملية كبيرة تضمنت أيضًا غارات جوية وكانت تهدف إلى تدمير الأنفاق الموجودة أسفل مدينة غزة التي يستخدمها المسلحون للتهرب من المراقبة والضربات الجوية ، والتي يطلق عليها الجيش اسم 'المترو'.

وقال: 'كالعادة ، الهدف هو ضرب أهداف عسكرية وتقليل الأضرار الجانبية والخسائر المدنية'. 'على عكس جهودنا المكثفة للغاية لتطهير المناطق المدنية قبل أن نضرب المباني الشاهقة أو الكبيرة داخل غزة ، لم يكن ذلك ممكنًا هذه المرة.'

وجاءت الضربات بعد أن هرع وسطاء مصريون إلى إسرائيل لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار لم تظهر أي بوادر على إحراز تقدم. وقال صالح العاروري ، القيادي البارز في حماس المنفي ، لقناة العربي الفضائية التي تتخذ من لندن مقرا لها ، إن مجموعته رفضت اقتراحا بتهدئة لمدة ثلاث ساعات. وقال إن مصر وقطر والأمم المتحدة تقود جهود الهدنة.

اندلع القتال في وقت متأخر من يوم الاثنين عندما أطلقت حماس صاروخا بعيد المدى على القدس دعما للاحتجاجات الفلسطينية هناك ضد حراسة موقع مقدس شديد التوتر وجهود المستوطنين اليهود لطرد عشرات العائلات الفلسطينية من منازلهم.

ومنذ ذلك الحين ، هاجمت إسرائيل مئات الأهداف في غزة ، مما تسبب في حدوث انفجارات هزت الأرض في جميع أنحاء المنطقة المكتظة بالسكان.

وأطلق نشطاء غزة 1800 صاروخ على إسرائيل ، بما في ذلك أكثر من 400 صاروخ فشل، وفقا للجيش الاسرائيلي.