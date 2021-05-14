خاص |البحوث الفلكية: العاصفة الشمسية انتهت أمس ولم تؤثر على مصر

قال الدكتور جاد القاضى، مدير المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن العاصفة الشمسية عبارة عن موجات جيومغناطيسية وأنها ليست رياحا أو أمطارا.



وأضاف القاضى فى تصريح خاص لصدى البلد أن العاصفة الشمسية انتهت بالفعل أمس ومخاطرها انتهت ولم نتأثر بها وأن أقصى ما يمكنها فعله هو التأثير على وسائل الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية.

وأشار أننا لم نشعر بها فى مصر ومعظم أنحاء العالم وأن لها درجات من واحد إلى خمسة فإذا كانت من الدرجة الخامسة أعلى درجة لها تسبب حرائق وهذا ما يحدث فى البلاد القطبية.

العاصفة الجيومغناطيسية الأقوي حتى الآن منذ بداية دورة النشاط الشمسي الخامسة والعشرين والتي بدأت في نهاية عام 2019، تضرب الأرض، بدأت هذه العاصفة بقوة من الفئة (G1) وعند ذروتها بلغت قوتها (G3) هذه العاصفة ضربت الغلاف الجوي الأرضي مع صباح اليوم الباكر ووصلت إلى ذروتها الخميس بعد العصر بتوقيت مصر حيث كانت مصر قد ابتعدت عن نطاق التأثير المباشر للرياح الشمسية ... وكان التأثير الأكبر على أمريكا الشمالية نظرا لوقوعها تحت الرياح الشمسية المباشرة في وقت الظهر المحلي ولولا شروق الشمس على أوروبا وأمريكا في توقيت ذروة العاصفة لتمكن سكان أوروبا الوسطى وأمريكا من مشاهدة الشفق القطبي، وتم تصوير الشفق القطبي من ألبرتا بكندا.

وطبقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) فإن العواصف الشمسية الجيومغناطيسية يتم تصنيفها بالرمز (Gx) حيث يمثل حرف (x) بأرقام من 1 إلى 5 حيث يشير رقم 1 إلى العاصفة الأضعف والتي قد تحدث بعض التغيرات الضعيفة جدا في شبكات الكهربائية وأنظمة الاتصالات وقد يصل تأثيرها إلى مناطق فوق خط عرض 45 درجة، بينما الرقم 5 يشير إلى عاصفة شديدة القوة والتي قد تتسبب في حدوث انهيار لأنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة الفضائية وشبكات نقل الطاقة الكهربائية، وقد تصل أضرارها إلى خط عرض فوق 40 درجة

ويمتلك المعهد بالإضافة إلى المرصد الشمسى في المقر الرئيسى للمعهد بحلوان ومهمته رصد البقع والانفجارات الشمسية، مرصدا مغناطيسيا في الفيوم يعمل منذ عام 1961 ومرصدا آخر في منطقة ابو سمبل منذ عام 2008 وكلاهما يسجلان المجال المغناطيسى للأرض على مدار الساعة.





