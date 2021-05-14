المصري يحرز الهدف الثاني فى شباك غزل المحلة

أحرز المصري البورسعيدي، الهدف الثاني فى شباك غزل المحلة خلال الشوط الثاني فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا بالإسكندرية فى الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المصري فى الدقيقة 55 بعد تمريرة من محمد عنتر من جهة اليمين قابلها فرانسيس كازادي كاسينجو بتسديدة من يمين منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

وافتتح المصري التهديف فى الدقيقة 28 عن طريق حسن علي من ركلة جزاء .

وأدرك غزل المحلة التعادل فى الدقيقة 42 عن طريق اسلام فؤاد من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد عنتر لاعب فريق المصري كرة قوية من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس عمرو شعبان عن مرماه فى الدقيقة 6 .

ومع الضغط الهجومي المتواصل من جانب فريق المصري، نفذ أحمد رفعت ركلة ركنية من جهة اليسار أرسلها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام صلاح برأسية مرت بجوار القائم الأيسر فى الدقيقة 9 .

كما احتسبت ركلة حرة لصالح فريق المصري في منتصف ملعب المحل جهة اليسار نفذها أحمد رفعت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع المحلة عن مناطق الخطورة فى الدقيقة 19 .

وجاءت كرة عرضية من جهة اليسار لصالح فريق المصري قابلها محمد عنتر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات فريق المحلة قبل أن تمر إلى الشباك فى الدقيقة 21.