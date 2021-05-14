العين يودع الدوري السعودي بالخسارة من النصر.. والفيصلي يفوز على أبها

فاز فريق النصر على نظيره العين بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

افتتح المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل لـ النصر في الدقيقة 45، قبل أن يؤكد مواطنه نور الدين أمرابط انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر للنقطة 42 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد العين عند 20 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق الفيصلي على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف، فافتتح بنجامين تاتار التسجيل لأبها في الدقيقة 63، لكن محمد الصيعري سجل هدفين للفيصلي في الدقيقتين 79، 86.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الفيصلي للنقطة 36 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد أبها عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.