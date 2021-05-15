مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

BMW I7

أعلنت مؤخرا شركة بي ام دبليو BMW أن الجيل القادم من الفئة السابعة سيحصل على إصدار كهربائي بالكامل، ومن المتوقع أن يأتي تحت اسم بي ام دبليو BMW I7 , وستكون أقوى طرازات الفئة السابعة على الإطلاق .

وهناك نسخة أقل قوة من السيدان الكهربائية قيد التطوير، والتي ستأتي ببطارية سعة 80 كيلوواط/س التي يتم استخدامها في i4، مع مدى يبلغ حوالي 480 كم للشحنة الكاملة، ويُتوقع أن تحصل على قوة تبلغ حوالي 536 حصان، وبالنسبة للتصميم، فيتوقع التقرير أن لغة التصميم الجديدة من بي ام دبليو سيتم استخدامها في بي ام دبليو BMW I7.

تأتي بي ام دبليو BMW I7 بقوة تزيد عن 650 حصان، وهي قوة أكبر بكثير من بي ام دبليو M760i xDrive الحالية، والتي تأتي بقوة 600 حصان من محرك V12 مزدوج التيربو 6600 سي سي.

ستحصل بي ام دبليو BMW I7 ، على مدى يبلغ حوالي 699 كم للشحنة الكاملة، وهو رقم ممتاز لسيارة سيدان فاخرة كبيرة. وببطارية تبلغ سعتها 120 كيلوواط/س.

ستتميز بي ام دبليو BMW I7 بحصولها علي خطوط زرقاء، مع جنوط ديناميكية، كما أظهرت اللقطات التجسسية أنها ستحصل على مصابيح أمامية أقل حجمًا لأنه كما نعلم اتجاه العملاق الألماني في الأجيال الجديدة.

بي ام دبليو BMW I7 بها تقنيات مساعدة سائق متطورة، وأن يتم تدشينها في وقت ما في عام 2022، على أن تُطرح للبيع كموديل 2023، ويُمكن أن تُمهد لها بي ام دبليو في وقت لاحق من هذا العام.