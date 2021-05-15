إرشادات هامة قبل اختيار البوجيهات المناسبة للسيارة

البوجيهات

بوجيهات السيارة هي من أبرز الأجزاء الهامة والتي تساعد على تشغيل وعمل محرك السيارة بكفاءة تامة، حيث تقوم بإشعال خليط الهواء والبنزين في غرفة الاحتراق بالمحرك، مما يساعد على تشغيل السيارة.



يصل العمر الافتراضي للبوجيهات الاصلية حتي 60 حتي ألف كيلومتر ، وذلك وفقاً لنوعية البوجيهات وطراز المحرك والسيارة المانية الصنع ام يابانية الصنع ام صينية الصنع .

ولاختيار البوجيه المناسب للسيارة يجب معرفة نوعية عمل المحرك، فإذا كان المحرك من النوعية التي تعمل بسرعات عالية، فإنه يحتاج إلى بوجيهات باردة تتخلص من حرارتها بسرعة، أما إذا كان المحرك يعمل على سرعات طبيعية فيجب أن تختار بوجيه ساخن.



يجب أن تعلم أن المدى الحراري للبوجيه من العوامل الرئيسية لأداء وظيفته، والمدى الحراري هو مؤشر يعبر عن مدى تخلص سن البوجيه من الحرارة، ما يساعد على عمل البوجيه بكفاءة.

ويختلف المدي الحراري للبوجيهات على قصر أو طول سن البوجيه، فكلما طال سن البوجيه زادت قدرته على الاحتفاظ بالحرارة وأصبح من البوجيهات التي توصف بالساخنة، وكلما صغر السن زادت قدرة البوجيه على التخلص من الحرارة أسرع فيصبح باردًا.



كما يعد مساحة وطول الأنف العازل للبوجيه من أبرز العوامل التي تحدد المدى الحراري له، حيث أن طول الأنف العازل كلما كان كبيرًا كلما زادت قدرته على الاحتفاظ بالحرارة.