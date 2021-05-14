محافظ الإسكندرية: حملات مستمرة على الشواطئ والحدائق والمتنزهات للتأكد من الالتزام بالغلق

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي المتابعة المستمرة لجميع القيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء خلال أيام عيد الفطر المبارك بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات مستمرة لمنع إقامة أى احتفالات أو فاعليات جماهيرية والغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء.

وفي هذا الصدد؛ قامت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، بجولة تفقدية علي طول الكورنيش لمتابعة الإلتزام بقرارات الدولة، كما تفقدت الشواطئ بنطاق حى الجمرك ومنطقة أبو العباس للتأكد من مدي إلتزام المواطنين، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء حسام الشيخ رئيس حى الجمرك.

وأكدت عازر أن المحافظة رفعت حالة الاستنفار والطواريء القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية والتنسيق مع المديريات المعنية. وأضافت أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية.

من جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الإسكندرية تم انتشار جميع مفتشي الإدارة المركزية وإدارات شواطئ الأحياء علي شواطئ الإسكندرية البالغ عددها ٦٦ شاطئ من ابوقير شرقا حتي سيدي كرير غربا لأحكام السيطرة واخلاء الشواطئ من المواطنين. وأضاف أن هناك وعي جيد وإلتزام من قبل المواطنين بالقرارات وعدم النزول إلي الشواطئ، وتم التعامل الفورى مع أية تجمعات حاولت النزول إلى البحر أو الشواطىء والتأكيد على أهمية الإلتزام بالقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من إنتشار جائحة كورونا.