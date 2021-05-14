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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنشآت السياحية والفنادق تستعد لاستقبال السياح بعد العيد.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المنشآت السياحية تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل جيد وفقا لقرارات الحكومة.

وتابع هزاع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث  اليوم" عبر قناة " إكسترا نيوز": "قرارات رئاسة الوزراء تحافظ على الصحة العامة للمصريين، وكل المنشآت السياحية تنفذها علي أكمل وجه".

وأشار إلي أن الفنادق تتخذ الإجراءات الوقائية من تعقيم وتطهير وتباعد، لافتا إلى أن الشواطئ الخاصة مفتوحة.

وأوضح أن العاملين في قطاع السياحة والفنادق مطعمين بلقاح كورونا، بحيث يكونوا مستعدين لاستقبال الكثير من السائحين الفترة القادمة، فضلا عن الدورات التدريبية التي أخذوها.

ولفت إلى أن السفير الروسي في مصر زار الغردقة الأسبوع الماضي، وتأكد من توافر الإجراءات الوقائية، موضحا أن هناك 425 فندق ثابت لاستقبال السائحين، وحوالي 60 فندقا عائما آخرين.
 

الاتحاد المصري الإجراءات الاحترازية قطاع السياحة المنشات السياحية قرارات الحكومة

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