المصري يهزم غزل المحلة 2-1 ويقفز للمركز الثالث

حقق فريق المصري، فوزا صعبا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح المصري التهديف فى الدقيقة 28 عن طريق حسن علي من ركلة جزاء .

وأدرك غزل المحلة التعادل فى الدقيقة 42 عن طريق اسلام فؤاد من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف المصري فى الدقيقة 55 بعد تمريرة من محمد عنتر من جهة اليمين قابلها فرانسيس كازادي كاسينجو بتسديدة من يمين منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

وسدد محمد عنتر لاعب فريق المصري كرة قوية من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس عمرو شعبان عن مرماه فى الدقيقة 6 .

ومع الضغط الهجومي المتواصل من جانب فريق المصري، نفذ أحمد رفعت ركلة ركنية من جهة اليسار أرسلها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام صلاح برأسية مرت بجوار القائم الأيسر فى الدقيقة 9 .

كما احتسبت ركلة حرة لصالح فريق المصري في منتصف ملعب المحل جهة اليسار نفذها أحمد رفعت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع المحلة عن مناطق الخطورة فى الدقيقة 19 .

وجاءت كرة عرضية من جهة اليسار لصالح فريق المصري قابلها محمد عنتر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات فريق المحلة قبل أن تمر إلى الشباك فى الدقيقة 21.

إلغي حكم المباراة هدف ملغي لصالح فريق المصري بداعي التسلل على فرانسيس كازادي كاسينجو في الدقيقة 65 .

وبهذا الفوز يقفز المصري الي المرتبة الثالثة خلف النادي الإهلي برصيد 36 نقطة ، بينما تجمد غزل المحلة فى المركز الثامن برصيد 30 نقطة .