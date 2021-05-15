فتاوى تشغل الأذهان.. البحوث الإسلامية : صيام ستّ من شوال يعوض النّقص الذي حصل في رمضان.. وسر تسميتها بالأيام البيض وفضل صيامها بعد رمضان

عباس شومان: ما يفعله الصهاينة حرب إبادة جماعية تحت سمع وبصر العالم

علي جمعة: كل الشرائع الدينية تأمرنا بحفظ 5 أمور

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل أذهان الكثير من الناس، نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.



قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كل شريعةٍ أوحى بها الله إلى كل نبي، تأمرنا أن نحافظ على خمس، سُميت بمقاصد الشريعة أو بالمقاصد العليا وهي: حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ الدين، وحفظ العِرض الذي نسميه اليوم في أدبياتنا بكرامة الإنسان، وحفظ المِلك أو المال.

وأضاف علي جمعة عبر فيسبوك: وصايا موسى التي ذكرها لبني إسرائيل لا تخرج عن هذه الخمس في الوصايا العشرة، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تعتدي على جارك، لا تؤذي الخلق، لا تفسد هذه البيئة وتلك الأكوان، هذه هي الخمسة التي أخذها بعد ذلك الناس من الدين، وجعلوها نظامًا عامًا يحكم البلاد والعباد حفظ النفس حتى تقوم بكل ما يُكلّفها الله به، حفظ العقل حتى يستطيع الإنسان أن يتلقى من ربه، وأن يفهم عن ربه، وأن يُعمّر كونه، وأن يُزكي نفسه ، وحفظ الدين حتى تستقيم هذه الأمور؛ فالدين حكمة {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}.

وأردف علي جمعة: حفظ كرامة الإنسان فالإنسان مصنوع الرب سبحانه وتعالى فكيف نُهينه؟ وكيف نعذّبه؟ والله يحبه، إن في ذلك عدوانًا على رب العباد، إن في ذلك فسادًا عريضًا في الأرض.

وتابع أن كرامة الإنسان ويُسميها علماء الإسلام من عمق فكرهم العِرض، إذا ما أهنت الإنسان بسبّةٍ أو بقذفةٍ فقد تعرّضت إلى عرضه، والعِرض مفهومٌ واسع يشمل كرامة الإنسان ويزيد، فالتعبير الحديث بكرامة الإنسان تعبيرٌ حقوقي، ولكن العِرض كلمة لها معاني عميقة في الفقه، لها معاني عميقة في مجال الأخلاق، لها معاني عريقة تجعلك حُرّمت عليك الغيبة، والنميمة، والكذب، وشهادة الزور، حتى لا تتعرض إلى أعراض الناس.



البحوث الإسلامية : صيام ستّ من شوال يعوض النّقص الذي حصل في رمضان

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن الصوم من العبادات التي تطهِّر القلوب من أدرانها، وتشفيها من أمراضها.. لذلك فإن شهر رمضان موسم للمراجعة، وأيامه طهارة للقلوب ، وتلك فائدة عظيمة يجنيها الصائم من صومه، ليخرج من صومه بقلب جديد، وحالة أخرى ، وصيام الستة من شوال بعد رمضان فرصة من تلك الفرص الغالية، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان.

وأضاف مجمع البحوث: ورد في ذلك فضل عظيم وأجر كبير ، ذلك أن من صام ستة أيام بعد عيد الفطر يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ".

و فسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) . " ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: (قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضاً).

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية إنّ من الفوائد المهمّة لصيام ستّ من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان ؛ إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر سلبا في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه و سلم: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ".

سر تسمية الست من شوال بالأيام البيض وفضل صيامها بعد رمضان

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الستة البيض من شوال لها فضل عظيم والبيض تعني بياض الليالي.

وأوضح «فخر» في فتوى مسجلة له، أن الليالي تبيض في ثلاث، هي ليالي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، حيث يكتمل فيها القمر ويسمى بدرًا، أي أنها ليالي بيضاء لسطوع القمر فيها.

وأضاف أنه درج على ألسنة الناس أنهم إذا صاموا في خلال الشهر العربي أياما يسمونها الأيام البيض، وكأنهم ألحقوها في التسمية بالليالي البيض، التي تأتي في منتصف الشهر العربي.



عباس شومان: ما يفعله الصهاينة حرب إبادة جماعية تحت سمع وبصر العالم

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق ، إن ما يفعله الصهاينة هو حرب إبادة جماعية ،تحت سمع وبصر العالم، ومنظمات لا حصر لها، لن تفلح في تركيع الفلسطينيين، فنصر الله محقق ولو كره الكارهون. فاللهم سدد رميهم وأخذل حفدة الصهاينة الغاصبين الإرهابيين، ومن ناصرهم .



قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الاحتلال الصهيوني انتهك حرمة المسجد الأقصى واعتدى على المقدسات الدينية.



وأضاف أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن النظام العالمي يشتدق حقوق الإنسان والديمقراطية وهم أبعد الناس عنها، فقد أهانوا الركع السجود في المسجد الأقصى وقتلوا من قتلوا وفي هذا ظلم صارخ يستوجب علينا ونحن هنا في منبر الأزهر الشريف حامي حمى الدين نعلنها صريحة مدوية "على الحكام أن يكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض وردع الذين ظلموا وشغلوا عليه وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".



وأكد أنه لابد من قوة ردع إسلامية تتمثل في بلاد الإسلام وبلاد العرب وأصحاب هذه الحقوق، قائلا "يا كل حكامنا و رؤسائنا قفوا أمام واجبكم اليوم بعد أن داس الصهاينة حقوق الإنسان وحرمة بيت من بيوت الله".

وأشار إلى أن الصمت على ما يحدث في المسجد الأقصى هو صمت مخزي لا يليق بعالم يتباهى بأنه عالم التنوير والحضارة.