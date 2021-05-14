إصابة 13 شخصًا في تصادم 3 سيارات بالشرقية
أصيب 13 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارتي ملاكي بطريق ههيا أبو كبير، وتم نقل المصابين إلي مستشفى ههيا ومستشفى أبوكبير وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ثلاث سيارات إحداهما ميكروباص والاخريين ملاكي بطريق ههيا ابو كبير.
وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين إصابة 13 شخصا بكدمات بكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد تم تحويل 8 منهم الي مستشفي ههيا و5 الي مستشفى أبوكبير وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.