بالتلاتة .. الزمالك يتقدم على إنبي 3-1 فى الشوط الأول

إنتهت أحداث الشوط الاول ، بتقدم الزمالك علي إنبي بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق يوسف اوباما بعد مرواغة رائعة لدفاع إنبي ليسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور.

وأدرك إنبي التعادل فى الدقيقة 29 عن طريق رامي صبري من ركلة جزاء بعدما تدخل الفار واحتسب ضربة جزاء لصالح الفريق البترولي.

ونجح الزمالك فى تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 36 عن طريق أشرف بنشرقي من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الثالث فى الدقيقة 46 عن طريق محمود علاء بعد ركلة حرة مباشرة تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .

وجاءت ركلة ركنية لصالح فريق إنبي من جهة اليمين نفذها مصطفى شلبي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رامي صبري برأسية مرت بعيدة عن المرمى فى الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 18، مرر دينوبيتر جودي لاعب فريق إنبي كرة بمنطقة الجزاء ولكن تداخل معه الحارس محمد عواد بشكل رائع وأبعد الكرة التي ارتطمت بلاعب إنبي مرة أخرى ومرت إلى ركلة مرمى.

وهدد إنبي مرمي الزمالك فى الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من كريم فؤاد من جهة اليمين قابلها مصطفى شلبي برأسية من منتصف منطقة الجزاء أمسك بها عواد بثبات من يمين مرماه.