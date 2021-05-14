عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سفير مصر في واجادوجو يشرح تطورات مفاوضات سد النهضة في لقاء رسمي

السفير المصري في
السفير المصري في واجادوجو ووزير الخارجية البوركيني

التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير مصر في واجادوجو، "ألفا باري" وزير الخارجية والتعاون والإندماج الإفريقي والبوركينيين بالخارج، حيث تناول اللقاء مواقف مرشحي البلديّن في المنظمات الدولية.

 

وأشاد السفير الخولي بالدعم المُتبادل بين مصر وبوركينا فاسو في هذا المجال، فضلاً عن استعراض وتيرة وملفات التعاون الثنائي وخاصة الدورات التدريبية المُتعددة للكوادر البوركينية، والمنح الدراسية المُختلفة.

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر دولة محورية في الشرق الأوسط وإفريقيا

إسلام عنان: مصر لديها أكبر تصنيع الدواء واللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا

وشرح السفير المصري تطورات مفاوضات سد النهضة، والموقف المصري في هذا الصدد، وسعي مصر الدائم للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، والنقص المائي والأضرار الجسيمة التي يمكن أن تطال مصر حال عدم التوصل لهذا الاتفاق المنشود.

مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية فولتا العليا (بوركينا فاسو حاليًا) عام 1960، إلى جانب اشتراك البلدين في عضوية العديد من المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية.

 

مصر الخارجية سد النهضة إفريقيا وزير الخارجية كوريا واجادوجو لقاح كوريا الجنوبية مفاوضات سد النهضة السفير المصري

موضوعات متعلقة

فلسطين على خط النار.. استمرار الهجمات وعمليات الإعدام على الاراضي المحتلة.. اشتباكات عنيفة بين العرب واليهود.. نتنياهو يرفض وقف الاعتداء

السلالة الهندية معدية 50٪ أكثر من سلالة كينت البريطانية.. تقرير

600 غارة إسرائيلية تدمر 3 مجمعات سكنية في قطاع غزة

فوضى ودمار وانسحاب للشرطة.. هل تضطر إسرائيل لإنهاء الحرب رغم أنفها؟

مصر والأردن يطالبان بحماية الفلسطينيين والتحرك الجدي نحو استئناف مسار عملية السلام

استقالة مذيع بـ BBC متهم بـ خداع الأميرة ديانا لـ البوح بأسرارها..تفاصيل

ترامب: لولا لقاحات كورونا لتحولنا إلى أسوأ من عصر الانفلوانزا الأسبانية

قائد الجيش الإيراني يطالب بتحالف استراتيجي لمعالجة أزمة التصعيد في فلسطين

ترشيحاتنا

ريال مدريد يكشف حقيقة رحيل زيدان عن تدريب الفريق

علامات قبول الطاعة والعمل والصدقة.. الأزهر يكشف عنها

ابنة بيل جيتس تعلن مفاجأة عن قُرب زواجها من المصري نائل نصار|شاهد

هليكوبتر تابعة لجيش الاحتلال تهاجم نقاط برية وبحرية تابعة لـ حركة حماس

مصطفى قمر:أقمت حفلا في عهد ياسر عرفات لاسترداد غزة حضره آلاف الفلسطينيين

ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 126

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

بعد أزمة"نسل الأغراب".. محمد سامي يعود للعمل مع محمد رمضان العام المقبل.. شاهد

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

ads

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ