سفير مصر في واجادوجو يشرح تطورات مفاوضات سد النهضة في لقاء رسمي

التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير مصر في واجادوجو، "ألفا باري" وزير الخارجية والتعاون والإندماج الإفريقي والبوركينيين بالخارج، حيث تناول اللقاء مواقف مرشحي البلديّن في المنظمات الدولية.

وأشاد السفير الخولي بالدعم المُتبادل بين مصر وبوركينا فاسو في هذا المجال، فضلاً عن استعراض وتيرة وملفات التعاون الثنائي وخاصة الدورات التدريبية المُتعددة للكوادر البوركينية، والمنح الدراسية المُختلفة.

وشرح السفير المصري تطورات مفاوضات سد النهضة، والموقف المصري في هذا الصدد، وسعي مصر الدائم للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، والنقص المائي والأضرار الجسيمة التي يمكن أن تطال مصر حال عدم التوصل لهذا الاتفاق المنشود.

مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية فولتا العليا (بوركينا فاسو حاليًا) عام 1960، إلى جانب اشتراك البلدين في عضوية العديد من المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية.