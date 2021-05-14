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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة"نسل الأغراب".. محمد سامي يعود للعمل مع محمد رمضان العام المقبل.. شاهد

بسمة ورمضان وسامي
بسمة ورمضان وسامي

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة تجمعها مع الفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامي، على صفحتها الشخصية على موقع «إنستجرام»،


وعلقت بسمة وهبة علي الصورة قائلة : «محمد رمضان ومحمد سامي سوياً رمضان ٢٢ وعين الحسود فيها عود 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜».

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، استضافت محمد سامي،، وتحدثت عن أزمته مع الفنان محمد رمضان، فيما يخص مشكلة مسلسل «نسل الأغراب»، والذي أوضح فيه بأنه لم ولن يتخلى عن محمد رمضان، وأن بينهما صداقة كبيرة للغاية، وحققا سويا نجاحات كثيرة.

محمد رمضان بسمة وهبة محمد سامى الفنان محمد رمضان المخرج نسل الأغراب المخرج محمد سامي الاعلاميه بسمة وهبة

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