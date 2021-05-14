أطباء متطوعون يصلون مستشفيات سيناء غدا لعلاج جرحى غزة

تنتظر محافظة شمال سيناء، وصول العشرات من الأطباء المتطوعين من جميع التخصصات إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، للمشاركة في علاج الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

ومن المنتظر وصول الجرحى والمصابين من الفلسطينيين بقطاع غزة إلى الجانب المصرى اعتبارا من صباح السبت.

وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بمستشفي العريش العام، لوضع الترتيبات اللازمة قبل وصول المصابين من قطاع غزة.



٤٥ سيارة إسعاف:



وأشار إلى أنه تم الدفع بـ ٤٥ سيارة إسعاف للتواجد في مستشفي رفح المركزي في انتظار التعليمات للتحرك لإخلاء مصابي غزة ونقلهم إلى مستشفيات مصر.

كما تتواجد سيارات الإسعاف التابعة لمحافظة الإسماعيلية في مستشفي بئر العبد المركزي في انتظار وصول الجرحي من أجل التحرك لنقلهم للمستشفيات والمراكز الطبية بالقاهرة والمحافظات المجاورة.