الشوط الأول.. الوداد المغربي يتعادل مع مولودية الجزائر سلبيًا في دوري أبطال أفريقيا

خيم التعادل السلبي دون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي الوداد البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الوداد المغربي كان أخطر في الشوط الأول، حيث سدد لاعبوه 6 كرات، مقابل تسديدة وحيدة للاعبي مولودية الجزائر، فيما بلغت نسبة استحواذ لاعبي الفريق المغربي على الكرة 58%، مقابل 42% لمولودية الجزائر.

وكان أبرز أحداث الشوط الأول، هو إلغاء هدفًا للوداد عن طريق وليد الكرتي بداعي التسلل، وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الفريق المغربي.

وتقام مباراة الإياب بعد أسبوع من الآن في المغرب، معقل فريق الوداد.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة الفائز من مواجهة فريقي سيمبا التنزاني وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.