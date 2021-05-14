القدس عاصمة فلسطين.. كندة علوش تسترجع ذكرياتها بـ فيلم ولاد العم

استرجعت كندة علوش ذكرياتها مع فيلم "ولاد العم"، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام"، بمقطع من فيلم ولاد العم.

وعلقت كندة علوش، على المقطع قائلة: "هاد مفتاح دارنا الي في الضفة.. كل فلسطيني بينطرد من أرضه بيضل حامل معاه مفتاح داره.. لإنو عندو ايمان انو بيوم من الأيام رح يرجع ❤️❤️

#ولاد_العم #القدس_عاصمة_فلسطين #فلسطين".

فيلم "ولاد العم"، بطولة كريم عبد العزيز ومني زكي وشريف منير وانتصار وكندة علوش، ومن إخراج شريف عرفة.