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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

أخبار الفن.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بـ كورونا.. وفاة محمد ريحان

خالد الصاوي
خالد الصاوي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:

إعادة عرض مسلسل خلى بالك من زيزى على هذة القناة

حصلت قناه mbc  العراق على حق العرض الثانى لمسلسل “ خلى بالك من زيزى ” ، والذى عرض خلال شهر رمضان على قناه mbc مصر .

 

بعد نجاح الطاووس.. رؤوف عبد العزيز يقدم فيلم لـ أسامة أنور عكاشة

يخوض المخرج رؤوف عبد العزيز، تجربة سينمائية جديدة قصة وسيناريو وحوار الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاحه في التواصل خلال الشهور الماضية مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة في تقديم هذا العمل السينمائي الذي يحمل اسم "الباب الأخضر".

 

بعد وفاته بـ كورونا.. تفاصيل جنازة الفنان محمد ريحان

استقرت اسرة الفنان القدير الراحل محمد ريحان، على تشييع جنازته عقب صلاة المغرب، اليوم الجمعة 14 مايو، إلى مقابر الأسرة في قسم الأشارة بمدينة الزقازيق، وذلك بعد تجهيز الجثمان وفقًا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 

ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

كتب الفنان خالد الصاوي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعلن فيه تعرضه لوعكة صحية، وكشف فيها حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب خالد الصاوي، في تغريدته على تويتر: «عيد سعيد أحبابي وبعتذر ما عيدتش على كل حد بحبه وبيحبني، خدت دور برد عجيب في بطني! لا هو انفلونزا ولا كورونا ولا تسمم، أظن وبعض الظن اثم (مش كله) ان حد شرارة حب نجاحي في رمضان .. وماله خليه يعيش ما ياخد الروح الا اللي باريها ومنتظر اراءكم في(احمد نوتردام) مع رامز وغادة عادل».

 

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ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

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