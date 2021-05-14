أخبار الفن.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بـ كورونا.. وفاة محمد ريحان

أخبار النجوم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:

حصلت قناه mbc العراق على حق العرض الثانى لمسلسل “ خلى بالك من زيزى ” ، والذى عرض خلال شهر رمضان على قناه mbc مصر .

يخوض المخرج رؤوف عبد العزيز، تجربة سينمائية جديدة قصة وسيناريو وحوار الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاحه في التواصل خلال الشهور الماضية مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة في تقديم هذا العمل السينمائي الذي يحمل اسم "الباب الأخضر".

استقرت اسرة الفنان القدير الراحل محمد ريحان، على تشييع جنازته عقب صلاة المغرب، اليوم الجمعة 14 مايو، إلى مقابر الأسرة في قسم الأشارة بمدينة الزقازيق، وذلك بعد تجهيز الجثمان وفقًا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كتب الفنان خالد الصاوي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعلن فيه تعرضه لوعكة صحية، وكشف فيها حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب خالد الصاوي، في تغريدته على تويتر: «عيد سعيد أحبابي وبعتذر ما عيدتش على كل حد بحبه وبيحبني، خدت دور برد عجيب في بطني! لا هو انفلونزا ولا كورونا ولا تسمم، أظن وبعض الظن اثم (مش كله) ان حد شرارة حب نجاحي في رمضان .. وماله خليه يعيش ما ياخد الروح الا اللي باريها ومنتظر اراءكم في(احمد نوتردام) مع رامز وغادة عادل».