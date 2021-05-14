الدوري السعودي.. الهلال يتعادل مع الباطن والأهلي يفوز على القادسية

تعادل فريق الهلال مع الباطن بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “ الدوري السعودي”.

افتتح الفرنسي بافتيمبي جوميز التسجيل للهلال في الدقيقة 19، لكن الهولندي محمد رايحي عادل النتيجة للباطن في الدقيقة 29، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 52 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما رفع الباطن رصيده لـ 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي نفس الجولة، فاز فريق أهلي جدة على القادسية بهدف دون مقابل، أحرزه السوري عمر السومة في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

فوز الأهلي رفع رصيده للنقطة 38 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد القادسية عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.