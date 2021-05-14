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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هليكوبتر تابعة لجيش الاحتلال تهاجم نقاط برية وبحرية تابعة لـ حركة حماس

الغارات الاسرائيلية
الغارات الاسرائيلية على غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات هليكوبتر تابعة له هاجمت عدة نقاط مراقبة برية وبحرية تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في جنوب غزة.

وشهدت فلسطين أعنف تصعيد بين إسرائيل وغزة في السنوات الأخيرة، والذي نتج عن اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بشأن إخلاء عائلات عربية من ربع سكان القدس الشرقية.

واندلعت اشتباكات واسعة النطاق بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى أعنف تصعيد في قطاع غزة في السنوات الأخيرة، وتم طرد العديد من العائلات العربية من منازلهم في حي الشيخ جراح وفقًا لقرار محكمة إسرائيلية.

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وشنت حركة حماس في غزة هجمات صاروخية على القدس وتل أبيب ردا على تعدي شرطة الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين في القدس الشرقية. ويبلغ عدد القتلى في إسرائيل حاليا ثمانية.

وقصفت إسرائيل بالمدفعية وكثفت الضربات الجوية ضد شبكة من أنفاق النشطاء الفلسطينيين تحت غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت نفقا كانت توجد فيه خوادم ومعدات عسكرية لحركة حماس.

وبحسب مسؤولي الصحة الفلسطينيين، قُتل ما لا يقل عن 119 شخصًا في غزة ، بينهم 31 طفلاً و 19 امرأة ، وأصيب 830 آخرون.

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