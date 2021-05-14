ابنة بيل جيتس تعلن مفاجأة عن قُرب زواجها من المصري نائل نصار|شاهد

نشرت جينيفر جيتس ابنة الملياردير بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت التكنولوجية، صورة جديدة تجمعها بحبيبها نائل نصار المصري، معلنة من خلالها موعد زواجهما.

وبحسب ما نشرته جينيفر صاحبة الخمسة وعشرين عاما، فإنها صورة كتبت عليها : "لا أطيق الانتظار حتى نتزوج" ويبدو من خلالها أن موعد زفافهما قد اقترب أخيرا بعد علاقة عاطفية دامت سنوات تلاها خطبة منذ فترة قصيرة.

ويأتي إعلانها عن مشاعرها لحبيبها المصري، بعد حوالي أسبوع من الضجة التي أثارها أبواها، بإعلان بيل جيتس الانفصال عن زوجته ميليندا بعد علاقة زواج دامت 27 وانتهت بتقسيم الثروة بينهما.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تقدر ثروة عائلة جيتس بحوالي 130 مليار دولار، مما يجعله رابع أغنى شخص في العالم،بعد جيف بيزوس وإيلون ماسك ومالك السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو.

ولكن بعد حصول ميليندا على حصتها من ثروة طليقها بيل جيتس، والتي لم يعلن عنها حتى الآن، تراجع ترتيبه بين أثرياء العالم، وكانت في حالة جيف بيزوس وطليقته، فقد انتهيا من الانفصال في عام 2019، واحتفظ جيف بنسبة 75% من حصته المشتركة في أمازون، وهي قيمتها 144 مليار دولار،- تاركًا لماكنزي ربعًا بقيمة 35.8 مليار دولار.

أما عن ثروة بيل جيتس، فهي تضم إمبراطورية جيتس منازل في خمس ولايات، وأسطول من السيارات بما في ذلك سيارة بورش نادرة بقيمة 2 مليون دولار، ومجموعة فنية تتضمن مخطوطة دافنشي بقيمة 30 مليون دولار والتي اشتراها جيتس في مزاد علني، وسلسلة من الطائرات الخاصة.