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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفلفل والنعناع ابرزها

خلطات منزلية لمكافحة النمل وحشرات الصيف

خلطات منزلية لمكافحة
خلطات منزلية لمكافحة النمل وحشرات الصيف

هناك العديد من المنازل التي يعاني ساكنيها من تواجد بها النمل والحشرات، ويمكن لبعض الخلطات المنزلية تساعد في مكافحة النمل وحشرات الصيف، وخصوصا بالمنازل التي يوجد فيها أشجار وزرع كثير، لأن البعض لا يفضل استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من الحشرات، ويبحثون عن خلطات منزلية لمكافحة النمل وحشرات الصيف.

 

خلطات منزلية لمكافحة النمل وحشرات الصيف

 

هناك العديد من خلطات منزلية لمكافحة النمل وحشرات الصيف، وسوف نقوم بذكرها في السطور التالية، ووفقا لما قدمه موقع healthline .
 

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1- منظف زجاج ومنظف سائل:
يمكن أن يساعد الجمع بين منظف الزجاج بالرش مع المنظفات السائلة أو صابون الأطباق وصناعة خلطات منزلية لمكافحة النمل وحشرات الصيف في المنزل، عن طريق إزالة أثر الفرمون المعطر.
- امزج معًا ورش على المناطق التي يبدو أن النمل يتجمع فيها أو نشأ منها.
-  امسح المنطقة بعد الرش ، تاركًا بقايا خفيفة.


2- الفلفل :
نظرًا لأن النمل يجد رائحة الفلفل مزعجة، يمكنك تجربة الفلفل الأسود أو الأحمر كأحد الخلطات المنزلية لمكافحة النمل وحشرات الصيف، وهذا العلاج لغزو النمل طبيعي وآمن تمامًا. 

 

خلطات منزلية لمكافحة النمل وحشرات الصيف


3- النعناع :
يعتبر النعناع من أهم الخلطات المنزلية لمكافحة النمل وحشرات الصيف، وهو طارد طبيعي للحشرات وقد يكون فعالًا جدًا في صد النمل والحشرات الأخرى ، مثل البعوض.
- امزج 10 إلى 20 قطرة من زيت النعناع العطري مع كوبين من الماء.
- رش الخليط حول الألواح والنوافذ في منزلك. دعها تجف.

4- زيت شجرة الشاي :
زيت شجرة الشاي أحد أقوي الخلطات المنزلية لمكافحة النمل وحشرات الصيف، ويمكن بخلط 5 إلى 10 قطرات من زيت شجرة الشاي مع كوبين من الماء واستخدميه كرذاذ.

ويمكنك أيضًا تشبع كرات القطن ووضعها حول منزلك، وحاول أيصا نع مزيج يجمع بين زيت شجرة الشاي وزيت النعناع والماء.

5- زيت الليمون الكافور:
زيت الليمون والكافور المستخرج من شجرة الأوكالبتوس بالليمون، طارد طبيعي واحد خلطات منزلية لمكافحة النمل وحشرات الصيف، لأنه يحتوي على السترونيلا، الذي يستخدم في الشموع لصد الحشرات الطائرة، مثل البعوض. 
- اشبع كرات القطن بالزيت غير المخفف.
- ضع في المناطق التي شوهد فيها النمل، تغيير أسبوعيا.

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