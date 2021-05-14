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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاعتداءات الإسرائيلية.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي التحرك العربي في مجلس الأمن

وزير الخارجية
وزير الخارجية

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً من نظيره التونسي عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، بحثا خلاله جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي والمواجهة في الأراضي الفلسطينية.

 وثمَّن شكري، جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي. 
 

وزير الخارجية يبحث إنهاء الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع وزير خارجية ألمانيا

وزير الخارجية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

ونسَّق الوزيران فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها بعد غد الأحد لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء الضحايا الذين يروحون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

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