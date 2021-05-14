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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمير هاري ينتقد الدستور الأمريكي.. ومتابعون: عد إلى إنجلترا

الأمير هاري
الأمير هاري

أثار الأمير هاري جدلاً آخر هذا الأسبوع بعد أن انتقد حق الولايات المتحدة الدستوري في حرية التعبير، من خلال التعديل الأول في الدستور.

قال الأمير - الذي يعيش الآن في كاليفورنيا بعد تنحيه من الرسوم المالكة له - في أحد البرامج: "مازلت لا أفهم التعديل الأول للدستور الأمريكي لكنه جنوني".

أثار التعليق غضب العديد من الأمريكيين الذين تساءلوا عن سبب عيش الأمير هاري في الولايات المتحدة إذا لم يكن يحترم دستورها ويحترمه.

وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي: "نعم نحن نعلم أنه لا يفهمها، وعائلته هي سبب وجودها"، بينما نصح آخر الأمير بأخذ "درس في التاريخ الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الثورة الأمريكية حدثت من أجل "تخليص أنفسنا من البريطانيين والحصول على حريتنا".

كان الآخرون أكثر مباشرة ، حيث طالبوا الأمير هاري "بالعودة إلى إنجلترا".

وخلال نفس البرنامج، انتقد الأمير هاري المذيع جو روغان على حديثه بأن الشباب الأصحاء لا يحتاجون إلى التطعيم ضد Covid-19، قائلا: "في عالم اليوم، حيث المعلومات المضللة مستوطنة فقط، يتعين على الناس توخي الحذر بشأن ما يخرج من فمك".

وأصبح الأمير هاري شخصية مثيرة للجدل منذ تنحيه عن واجباته الملكية مع زوجته ميجان ماركل ، دوقة ساسكس العام الماضي.

ومنذ مغادرتهما الحياة الملكية، انتقل الزوجان إلى كاليفورنيا ووقعا صفقات بملايين الدولارات مع Netflix و Spotify ، وأطلقوا البودكاست الخاص بهم ، وأخذوا لقطات مثيرة للجدل في العائلة المالكة في مقابلة تلفزيونية مع أوبرا وينفري - مما أثار غضب البريطانيين والأمريكيين، على حد سواء.

الدستور الأمريكي الولايات المتحدة ميجان ماركل الامير هاري كاليفورنيا

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