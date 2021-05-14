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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية الوفد تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتطالب الفلسطينيين بالتوحد

صدى البلد

أدانت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب برئاسة النائب سليمان وهدان ، العدوان الإسرائيلي علي الفلسطينيين العزل في غزة وكافة مدن فلسطين المحتلة مؤكدا بأن الجرائم الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية ويندى لها الجبين.

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وأشاد وهدان في بيان له مساء اليوم بالتحركات المصرية السريعة لحل الأزمة مؤكدا بأن موقف مصر الراسخ نحو القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير،  والتاريخ زاخر بالمواقف المصرية المساندة للقضية الفلسطينية بداية من 1848 حتى انتصار اكتوبر المجيد ، واليوم تسعى القيادة المصرية وتعمل علي توحيد الفصائل الفلسطينية المنشقة و توحيدهم على موقف ثابت لان من ضيع القضية هو الفرقة والصراع علي زعامة فارغة .


وتمني وهدان ان لا يضيع الفلسطينيون الفرصة كما ضيعوا الفرصة التي عرضها الرئيس الراحل انور السادات و يحافظون علي ما تبقي وتوحيد القيادة والبعد عن المصالح الضيقة وأن يقفوا صفا واحد لنصرة القضية.


ولفت وهدان بأن مصر قيادة وشعبا مع القضية الفلسطينية وتجلي ذلك في بيان الخارجية المصرية علي لسان وزير الخارجية سامح شكري وقرارات القيادة المصرية بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين والجرحى.

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